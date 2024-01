Neu erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 750 Millionen Franken und eine EBIT-Marge von rund 9 Prozent - dies ohne Berücksichtigung des Verkaufs eines Gebäudes in der Schweiz und von ausserordentlichen Effekten aus der Schliessung eines Standorts in Deutschland. Zuvor hatte Komax einen Umsatz von 770 Millionen Franken und eine Marge von rund 11 Prozent in Aussicht gestellt.