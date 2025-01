Die Givaudan-Aktie notiert um 10:15 Uhr 1,8 Prozent tiefer bei 3869 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) 0,5 Prozent im Plus liegt. Damit knüpft sie an die leicht negative Performance des laufenden Jahres an und gehört zu den schwächsten Blue Chips im neuen Jahr. Im Vorjahr hatten sie noch um knapp 14 Prozent zugelegt.