Einige der weltweit grössten Kasino-Betreiber in Macau, dem Zentrum des globalen Glücksspiels, setzen inzwischen versteckte Kameras, Gesichtserkennungstechnologie, digital aktivierte Pokerchips und Baccara-Tische ein: Ziel ist es zu analysieren, welche ihrer Millionen Kunden wohl das meiste Geld verlieren werden.

Die neue Technologie verwendet Algorithmen, die das Verhalten der Kunden am Spieltisch analysieren, um ihre Risikobereitschaft zu bestimmen. Je höher der Risikoappetit ist, desto mehr kann ein Spieler verlieren und desto mehr Gewinn kann ein Kasino erzielen, manchmal bis zum Zehnfachen.

Dieser Zugriff auf High-Tech-Überwachung ist um Zusammenhang mit der Entwicklung von Kasino-Betreibern zu sehen. Sie kämpfen um Wachstum in einer sich verlangsamenden Branche, die weltweit unter Druck steht angesichts der Konjunktureintrübung und der Kontrolle durch Aufsichtsbehörden. Im grössten Glücksspielzentrum der Welt stösst die Expansion an ihre Grenzen. Dort haben zwei Kasino-Betreiber - die Macau-Sparten von Las Vegas Sands und MGM Resorts International - bereits damit begonnen, einige dieser Technologien an Hunderten ihrer Tische einzusetzen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sands plant, sie auf mehr als 1.000 weitere Tische auszudehnen, sagten die Personen.

Drei andere, Wynn Macau , Galaxy Entertainment Group und Melco Resorts & Entertainment führen derzeit Gespräche mit Zulieferern über den Einsatz der Technologie, berichten die informierten Personen. Sie baten um Anonymität, da sie nicht befugt seien, öffentlich über die Pläne zu sprechen.

Ernsthafte Spieler

Der in Macau ansässige Glücksspielbetreiber Suncity Group Holdings plant den Einsatz eines Systems, bei dem RFID-Technologie auf Chips und Tischen installiert wird und Daten von Spielern speichert.

Die Glücksspielgiganten wollen die Gewinne mit der wachsenden chinesischen Mittelschicht maximieren, die in Massen nach Macau strömt, da dies der einzige Ort in der grösseren Region China ist, wo Glücksspiel legal ist. Jeden Monat besuchen mehr als 3 Millionen Menschen das Territorium, von wohlhabenden und zielgerichteten Spielern bis zu Familien auf Kurztrips mit Grosseltern und Kindern im Schlepptau. Die fortschrittlichen Überwachungstechnologien geben den Kasinos die Möglichkeit, leicht zu unterscheiden, wer ein ernsthafter Spieler werden könnte und wer nur ein unterhaltsames Wochenende möchte.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kasinos Überwachungskameras haben, um die Sicherheit zu gewährleisten und Betrug zu erkennen. In Las Vegas verwenden die Betreiber RFID-fähige Chips, die sie deaktivieren, können, wenn diese gestohlen werden. Die neuen Technologien gehen jedoch noch einen Schritt weiter bei der Analyse und Einstufung eines jeden Kunden.

Sands China, die Macao-Tochter des weltgrössten Kasino-Unternehmens, erhielt unterrichteten Kreisen zufolge vor kurzem die Genehmigung der örtlichen Glücksspielbehörde, die Technologien einzusetzen. Ein Zulieferer, Dallmeier Electronic aus Regensburg, arbeitet mit Kasinos zusammen, um die Kameras neu zu gestalten, so dass sie in Säulen eingebettet und für Kunden nicht sichtbar sind, sagte EP Smit, Senior Enterprise Solutions Manager bei dem Unternehmen.

Vertreter von MGM, Galaxy Entertainment, Sands und Wynn haben auf Bitten um Stellungnahme nicht reagiert, während ein Sprecher von Melco sich zu nicht öffentlichen Geschäftsangelegenheiten nicht äussern wollte. Die Aufsichtsbehörde von Macau, das Gaming Inspection and Coordination Bureau, hat auf E-Mails und Anrufe mit der Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.

Sich Verluste leisten können

Die Möglichkeit, Kunden mit dem Potenzial für grosse Wetten und grosse Verluste zu identifizieren, bedeutet, dass die Betreiber ihnen besondere Aufmerksamkeit und gezielte Anreize zuteil kommen lassen können, um sie am Spielen zu halten. Im Dallmeier-System alarmiert die Gesichtserkennung die Abteilungsleiter, sobald ein Kunde von hohem Wert das Kasino betritt oder sich an einen Tisch setzt. Somit können sie sofort Mitarbeiter zu dem Kunden schicken.

“Diejenigen, die es sich Verluste leisten können, die noch mehr spielen, wenn sie Geld verlieren, denen können wir mit Sicherheit ein kostenloses Essen anbieten”, sagte Andrew Lo, Geschäftsführer von Suncitys börsennotierter Sparte in einem Interview.

Es gibt drei grosse Unternehmen, die Kasino-Betreiber mit KI-fähiger Technologie beliefern: Walker Digital, Dallmeier und Angel Playing Cards aus Japan.

Zwar gibt es gewisse Unterschiede in der von ihnen angebotenen Technologie. Aber die generelle Konfiguration ist folgendermassen: Das Wettverhalten der Spieler wird über hochauflösende Kameras und RFID-fähige Pokerchips und Tische verfolgt, wobei die gesammelten Informationen in eine zentrale Datenbank zurückfliessen. Dort wird dann ein Risikoprofil der Person erstellt.

Das System kann einzelne Spieler verfolgen, wie oft sie „Zusatzwetten“ an einem Baccara-Tisch abschliessen - eine Wette auf sehr unwahrscheinliche Ereignisse wie Gleichstand, die ein höheres Risiko und einen höheren Gewinn haben. Spieler, die Zusatzwetten bevorzugen, können rechnerisch das Zehnfache des Gewinns für ein Kasino einbringen, verglichen mit einem Spieler mit durchschnittlichem Risikoprofil.

