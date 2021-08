"Die Botschaft muss lauten: Wenn Sie eine taktische Position haben, steigen Sie aus; wenn Sie eine strategische Position haben, sichern Sie diese ab", warnt Dominic Schnider, Chef des Bereichs Rohstoffe und Devisen Asien-Pazifik bei UBS Global Wealth Management CIO Office, am Montag im Gespräch mit Bloomberg TV.

"Warum sollte man in einer Welt, die besser aussieht, in grossem Umfang Absicherungswerte halte wollen? Dies impliziert, dass sich der Markt auf einem niedrigeren Niveau einpendeln muss", so Schnider weiter.

Der Goldpreis von derzeit 1776 Dollar je Unze könnte in Richung der Marke von 1600 Dollar abrutschen, sagte Schnider.

Der Goldpreis war letzte Woche auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten abgerutscht. Nach starken Daten vom US-Arbeitsmarkt befürchteten Anleger eine früher als erwartete Zinsanhebung der US-Notenbank und trennten sich von dem Edelmetall. Der Goldpreis fiel letzte Woche an einem Tag um mehr als 4 Prozent und der Silberpreis sogar um 7 Prozent.

(Bloomberg/cash)