Nach dem 18 Milliarden Dollar schweren Übernahmevorstoß des weltgrößten Goldförderers Barrick aus Kanada kritisierten sich Konzernchef Mark Bristow und Newmont-Boss Gary Goldberg gegenseitig mit ungewöhnlich scharfen Worten. So wie bereits 2014 Fusionsversuche im Streit endeten, könnten sie auch diesmal an den persönlichen Abneigungen scheitern - ein aggressiver Übernahmekampf droht allemal.

So nannte Bristow Goldberg kürzlich einen "Loser". Dies zeigten Newmonts finanzielle Ergebnisse in den vergangenen Jahren, sagte er zu Reuters. Goldberg wiederum bezeichnete die Glaubwürdigkeit und Erfahrung von Bristow sowie die Leistung beim im vorigen Monat übernommenen Konkurrenten Randgold als schwach. Bei einer Begegnung auf einer Branchenkonferenz in Florida gipfelten die Animositäten in einem Streit darüber, wer wem zuerst die Hand für eine Begrüßung reichen sollte. Dabei warfen sich beide gegenseitig vor, nicht wirklich offen für Gespräche zu sein.

Die Rivalität spiegelt auch die gegensätzlichen Führungsstile und Vorstellungen wider, wie der Konzernwert für die Aktionäre gesteigert werden kann. Bristow sagte, dass hinter seinem Fusionsvorhaben mehr Logik stehe als hinter den zehn Milliarden Dollar schweren Plänen des US-Rivalen Newmont für eine Übernahme des Konkurrenten Goldcorp. Newmont wiederum lehnte das Barrick-Angebot ab und erklärte, dass ein Joint Venture ein besserer Weg sei, um Wert aus den benachbarten Bergwerken im US-Bundesstaat Nevada zu schöpfen. Bristow sei vielmehr auf kurzfristige Kostensenkungen aus. "Wir haben das Gefühl, dass Mark, wo auch immer er hingeht, nur Leute feuert, um die Rendite zu steigern." Barrick will sich nun direkt an die Newmont-Aktionäre wenden.

Investoren und Analysten würden Fusion zwischen Barrick und Newmont begrüssen

Investoren und Analysten würden einen Zusammenschluss begrüßen. Damit könnte man einige Goldbergwerk und Anlagen, die in der Branche am besten zueinander passten und auch noch in Nevada nebeneinander liegen, unter einem Dach vereinen. Dies würde auch finanzstarke Investoren anziehen.

"Ich denke, in einem Umfeld mit niedrigeren Goldpreisen braucht jeder mehr Synergien und die Synergien von Nevada - Barrick und Newmont - hätten schon vor langer Zeit realisiert werden sollen", sagte Analyst Greg Taylor von Purpose Investments. Ein Banker aus dem Branchenumfeld ergänzt: "Newmont und Barrick ist der Deal, der schon lange hätte gelingen sollen, schon seit mindestens 20 Jahren.

