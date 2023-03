Die Euro-Wächter haben im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation seit der Zinswende im Juli 2022 die Schlüsselsätze bereits fünf Mal in Folge angehoben. Der an den Finanzmärkten massgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit aktuell bei 2,50 Prozent. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte zuletzt die Intention der Euro-Wächter bekräftigt, dass auf der Zinssitzung am Donnerstag die Schlüsselsätze voraussichtlich um einen halben Prozentpunkt angehoben werden.