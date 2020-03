Goldman sieht 120 Milliarden Euro an Gewinneinbussen für Europas Banken

Das ist das Fazit einer Studie von Goldman Sachs. Die von Jernej Omahen angeführten Analysten haben ihre Gewinnprognosen für den Sektor bis 2023 um 27% gesenkt, das Vierfache der am 10. März erwarteten Gewinneinbussen von 30 Milliarden Euro. Des weiteren hat die Wall-Street-Bank ihre Empfehlungen für Kreditinstitute wie Natixis SA in Paris und die Bawag Group AG in Wien gesenkt.

Banken auf dem gesamten Kontinent werden mit einem Anstieg der notleidenden Kredite und schwächeren Erträgen zu kämpfen haben, während die Kosten wahrscheinlich gleich bleiben werden, schrieben sie. “Die Aussichten für den Sektor haben sich im Einklang mit der Gesamtwirtschaft erheblich verschlechtert”, heisst es bei den Analysten von Goldman Sachs.

Anleger sollten sich an systemrelevante Banken halten, da sie nach Ansicht der Analysten wahrscheinlich stärker von den Massnahmen profitieren werden, die die Aufsichtsbehörden zur Stützung der Märkte ergriffen haben. Sie sollten diversifizierte Kreditinstitut mit hoher Rentabilität und hohem Kapital wie HSBC Holdings Plc, Banco Santander SA und BNP Paribas SA bevorzugen.

(Bloomberg)