Laut einer am Samstag veröffentlichten Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse SIX hält die Qatar Holding LLC nun Erwerbspositionen von 16,04 Prozent nach zuvor gemeldeten 15,91 Prozent. Der Anteil an Namenaktien liegt neu bei 5,07 Prozent. Im August vergangenen Jahres war dieser Wert unter die Meldeschwelle von 5 Prozent gefallen.

Katar zählt mit Norges Bank, Blackrock und Harris Associate zu den grössten Aktionären der Grossbank. Der Staatsfonds war im Herbst 2008 nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers auf dem Höhepunkt der Finanzkrise bei der Credit Suisse eingestiegen.

(AWP)