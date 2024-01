«Diese Stellenstreichungen haben nicht das Ausmass der Kürzungen im vergangenen Jahr und werden nicht alle Teams betreffen», kündigte Konzernchef Sundar Pichai laut der US-Technologie-Website «The Information» am Mittwoch (Ortszeit) in einem Memo an die Mitarbeiter der Alphabet-Tochter an. «Wir haben ehrgeizige Ziele und werden in diesem Jahr in unsere grossen Prioritäten investieren.» Die Entlassungen würden sich darauf konzentrieren, das Unternehmen effizienter zu strukturieren.