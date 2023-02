Robuste Werbeeinnahmen und ein starkes Cloud-Geschäft haben Baidu einen überraschend hohen Umsatz beschert. Auf dieser Grundlage kündigte der chinesische Suchmaschinen-Betreiber am Mittwoch einen bis zu fünf Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf an. Der Umsatz lag im vierten Quartal mit umgerechnet 4,8 Milliarden Dollar zwar in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.