Der Baselbieter Hölzle trat 1999 als achter Mitarbeiter in das Unternehmen ein, das heute die Schlüsseleinheit der Muttergesellschaft Alphabet ist. Hölzle werde nun nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Leitung technischer Teams in die Rolle eines "einzelnen Mitarbeiters" wechseln, berichtete CNBC unter Berufung auf eine interne E-Mail von Google Cloud Chief Executive Officer Thomas Kurian.