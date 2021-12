Die zweitgrösste Schweizer Bank entliess den ehemaligen Leiter des Asset Management in der Schweiz und EMEA, Michel Degen, den Leiter des Bereichs Fixed Income, Luc Mathys, und den Portfoliomanager Lukas Haas, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Entscheidung sei gefallen, nachdem der Verwaltungsrat der Bank über die ersten Ergebnisse einer Untersuchung des Zusammenbruchs der Fonds informiert worden war, sagte die Person, die nicht namentlich genannt werden wollte.

Die Credit Suisse hatte die drei Mitarbeiter im März beurlaubt und die Auszahlung von Boni für leitende Angestellte gestoppt, nachdem sie die Rückzahlungen aus den Fonds wegen unsicherer Bewertungen eingefroren hatte. Der Schweizer Bankkonzern konnte bis heute nicht alle Vermögenswerte liquidieren, so dass die Fondsanleger auch nach fast einem Jahr noch auf mehr als 3 Milliarden Dollar warten.

Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Untersuchung, die den Aufsichtsbehörden mitgeteilt wurden, habe die Credit Suisse Massnahmen gegen verschiedene Personen ergriffen, teilte die Bank per E-Mail mit. Zu diesen Massnahmen hätten die Beendigung von Arbeitsverhältnissen und empfindliche Geldstrafen in Form von Vergütungsanpassungen gehört. Externe Untersuchungen seien noch im Gange.

Die Bank lehnte es ab, sich zu den einzelnen Personen sowie zum Zeitpunkt oder Inhalt der Veröffentlichung eines Berichts in der Greensill-Sache zu äussern.

Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse wird dadurch erschwert, dass die Bank immer noch versucht, die Gelder der Anleger zurückzubekommen, und dass jeder ausführliche Bericht rechtliche Konsequenzen für die Bank haben könnte, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Credit Suisse hat bisher 6,7 Milliarden Dollar zurückgezahlt und hat diesen Monat angedeutet, dass es länger dauern wird, den Rest des Geldes beizutreiben.

Am Montag gab der ehemalige Leiter der Vermögensverwaltung, Eric Varvel, bekannt, dass er die Bank nach drei Jahrzehnten verlässt. Er hatte bereits im März einen Grossteil seiner Aufgaben abgegeben, als die Bank gezwungen war, die mit Greensill verbundenen Fonds einzufrieren und abzuwickeln. Varvel wurde durch Ulrich Körner ersetzt. Zuvor hatte die Bank Degen durch Filippo Rima ersetzt und Alexandre Bouchardy zum Interimschef für Fixed Income in der Region ernannt.

Die Auszahlung und Freigabe variabler Vergütungen für eine Reihe von leitenden Angestellten, die an Greensill beteiligt waren - darunter auch Mitglieder des Geschäftsleitung - wurde im März ausgesetzt, um der Bank die Möglichkeit zu geben, einen Teil dieser Vergütung zurückzufordern. Varvel droht eine Rückforderung von bis zu 10 Millionen Dollar, berichtete die Financial Times in diesem Monat unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Credit Suisse hat bereits rund 70 Millionen Dollar an Vergütungen, einschliesslich Bonusrückforderungen, zurückgeholt und 23 Personen für ihre Rolle im Archegos Capital Management-Skandal bestraft, der die Bank 5,5 Milliarden Dollar kostete. Im August veröffentlichte sie einen ausführlichen Bericht über die Archegos-Affäre, die zur Entlassung von neun Führungskräften geführt hatte.

