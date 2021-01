Insgesamt hat die Bank rund 28,45 Millionen Aktien im Gesamtwert von knapp 325 Millionen Franken über eine zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis habe bei 11,43 Franken gelegen, hiess es in einer Mitteilung der Credit Suisse vom Montag. Die zurückgekauften Aktien seien an der Generalversammlung 2020 zur Vernichtung im Rahmen einer Kapitalherabsetzung genehmigt worden, die im Juli 2020 erfolgte.

Auch für das Jahr 2021 hatte die Bank bereits im Oktober ein Rückkaufprogramm angekündigt. Der Verwaltungsrat habe ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Franken für 2021 genehmigt, hiess es zu jenem Zeitpunkt.

