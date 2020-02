Auf der Generalversammlung am 30. April soll Richard Meddings als neues, nicht exekutives Mitglied in das Gremium gewählt werden, teilte das Geldhaus am Montag mit. Der Brite ist Chairman der britischen TSB Bank und ein Experte in den Bereichen Retail Banking, Vermögensverwaltung und Investmentbanking mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung.

"Mit seinem Wissens- und Erfahrungsschatz in der Finanzindustrie und seinem Fachwissen im Prüfungs- und Risikomanagement wird Richard Meddings einen wertvollen Beitrag als neues Mitglied des Verwaltungsrats leisten", erklärte CS-Präsident Urs Rohner.

(Reuters)