Im Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf zeigt sie sich aber eher vorsichtig und hat entsprechend weiter gespart.

Unter dem Strich erzielte die zweitgrösste Schweizer Bank einen Reingewinn von 694 Millionen Franken. Dies sind 16 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie sie am Mittwoch mitteilte. Im Vorquartal hatte die Bank bekanntlich wegen der US-Steuerreform von Donald Trump einen Verlust von über 2 Milliarden ausgewiesen. Gut gelaufen sind vor allem das Vermögensverwaltungschäft sowie die Aktivitäten in der Schweiz.

Auf Vorsteuerebene lag der Gewinn bei 1,05 Milliarden Franken (+57%), bereinigt um diverse Faktoren waren es 1,2 Milliarden (+36%). Deutlich weniger stark legte die Bank bei den Erträgen zu. Insgesamt war das Plus hier lediglich 2 Prozent auf 5,64 Milliarden Franken. Bei einem Geschäftsaufwand von 4,53 Milliarden ergibt sich ein Verhältnis aus Kosten und Erträgen (Cost-/Income-Ratio) von rund 80 Prozent.

CEO Tidjane Thiam zeigt sich in der Mitteilung zufrieden: "Das dritte und letzte Jahr unseres Restrukturierungsplans hat gut begonnen: Die Ergebnisse für das erste Quartal sind erfreulich." Er gibt sich auch überzeugt vom neuen Geschäftsmodell und der Fähigkeit, das ganze umzusetzen.

Prognosen übertroffen

Mit den Zahlen zum ersten Quartal wurden die Prognosen der Analysten übertroffen. Gemäss AWP-Konsens prognostizierten die Experten einen Konzerngewinn von 662 Millionen, einen Vorsteuergewinn von 965 Millionen und einen Gesamtertrag von 5,51 Milliarden Franken.

Den Kerndivisionen der Vermögensverwaltung flossen in der Periode von Januar bis März Nettoneugelder in Höhe von 14,4 Milliarden Franken zu, verglichen mit 4,0 Milliarden im vierten Quartal 2017. Es sei denn auch der höchste Zufluss seit sieben Jahren, zeigt sich die Bank erfreut. Die verwalteten Vermögen wurden per Ende März mit 1'380 Mrd CHF ausgewiesen und lagen damit etwas über den 1'376 Milliarden von Ende Jahr.

Leichte Fortschritte machte die Bank bei der Kapitalposition. Die harte Kernkapitalquote (CET1, look-through) stieg per Ende Quartal auf 12,9% von 12,8% per Ende viertes Quartal. Die harte CET1-Leverage Ratio lag zum Jahresende hingegen unverändert bei 3,8%.

Bekanntlich ist Kostenreduktion bei den meisten Grossbanken ein wichtiges Thema - so auch bei der Credit Suisse. Sie habe im Berichtsquartal zusätzliche Nettokosteneinsparungen von 0,2 Milliarden zu konstanten Wechselkursen erzielt, heisst es dazu. Die Bank bestätigte denn auch ihr Ziel, die Kostenbasis bis Ende Jahr auf unter 17 Milliarden Franken zu senken und sieht sich auf Kurs.

Ausblick eher vorsichtig

Mit Blick nach vorne rechnet die CS angesichts der anhaltenden geopolitischen Ereignisse, der zunehmenden Handelskonflikte sowie der Auswirkungen der Straffung der Geldpolitik mit Phasen erhöhter Volatilität an den Märkten. Diese Faktoren würden auch die Kundenaktivität und damit die marktabhängigeren Aktivitäten der Bank beeinflussen. Insgesamt lasse die Weltwirtschaft aber weiterhin erfreuliche Wachstumsaussichten in Asien, den USA und Europa erkennen, so die Mitteilung weiter.

Das CS-Management sieht weiterhin Wachstumspotenzial für die eigenen Vermögensverwaltungs- und IBCM-Bereiche. Diese dürften über alle Regionen hinweg vom Wachstum der Weltwirtschaft in den Industrie- und Schwellenländern profitieren, so die Einschätzung.

CEO Thiam gibt sich überzeugt, dass die CS weiterhin gut positioniert ist, um mit der Zeit eine verbesserte Profitabilität und einen steigenden Shareholder Value zu bieten.

(cash/AWP)