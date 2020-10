Als Zeichen der Wertschätzung für den besonderen Einsatz in diesem schwierigen Jahr sollen alle Angestellten ohne Kaderfunktion einen einmaligen Barbetrag in Höhe eines Wochenlohns erhalten. Die Gesamtkosten der zusätzlichen Lohnzahlung beziffert die Bank am Dienstag auf ungefähr 30 Millionen US-Dollar.

Zudem hat die UBS die Verfallsbedingungen bestimmter ausstehender aufgeschobener Vergütungen für berechtigte Mitarbeitende angepasst. Damit soll freiwillig ausscheidenden Mitarbeitenden in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit grössere berufliche Flexibilität gewährt werden. Ausgeschlossen von der neuen Regelung sind die Mitglieder der Konzernleitung.

(AWP)