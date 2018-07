Der Konsens unter Analysten ist klar: Die UBS hat im zweiten Quartal gut geschäftet. Als Reaktion auf die jüngsten Geschäftszahlen vom Dienstagmorgen steigt die UBS-Aktie denn auch deutlich an. Um 10 Uhr notierte sie rund 3 Prozent höher bei 15,77 Franken. Dies in einem kaum veränderten Gesamtmarkt (SMI: +0,1 Prozent).

Besonders positiv werden die Gewinnzahlen der Grossbank aufgenommen. So liegt der bereinigte Vorsteuergewinn der UBS (1,808 Milliarden Franken) fast 9 Prozent über dem Wert, den Analysten und Broker im Vorfeld erwartet hatten. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis belief sich auf 1,284 Milliarden, was gegenüber dem zweiten Quartal 2017 einer Steigerung von 9 Prozent entspricht.

Alle Einheiten haben zu dieser positiven Überraschung beigetragen, insbesondere aber das Investment Banking. Um 44 Prozent ist hier der bereinigte Vorsteuergewinn gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. "Die Investment Bank entwickelte sich sehr erfreulich", kommentiert der Analyst der Bank Vontobel. Die Einkünfte aus Aktien, Devisen, Anleihen und Krediten enstprächen gar der Konkurrenz aus den USA.

Die Grossbanken Citigroup, Bank of America oder Goldman Sachs profitierten im zweiten Quartal alle von einer starken Investmentbank. Doch im Gegensatz zu den US-Instituten hat die UBS das risikoreiche und schwankungsanfällige Geschäft nach Ausbruch der Finanzkrise sukzessive zurückgefahren – dennoch ist es für das Gesamtergebnis der Grossbank nach wie vor von grosser Bedeutung.

For the second time this year, the investment bank at UBS is causing a headache for CEO Sergio Ermotti https://t.co/U9t761wkHY pic.twitter.com/6uat7ANJHp

— Bloomberg (@business) July 24, 2018