Die Credit Suisse strebt eine gerichtliche Anordnung zur Ernennung von Konkursverwaltern für Haode an, wie aus einer Mitteilung in der BVI Gazette am Donnerstag hervorgeht. Haode, die von der Treuhandgesellschaft von Lus Familie kontrolliert wird, war laut einer Mitteilung der Banken von Anfang April bei einer durch Luckin-Aktien unterlegten Kreditfazilität in Verzug geraten. Sprecher der Credit Suisse und Luckin lehnten eine Stellungnahme ab.

Kurseinbruch von 92 Prozent

Der Liquidationsantrag ist das jüngste in einer langen Liste von Problemen für Lu, der zum Milliardär wurde, nachdem seine schnell wachsende chinesische Kaffeekette mit Hilfe einiger der grössten Häuser an der Wall Street in den USA an die Börse gegangen war. Ein Grossteil von Lus Vermögen wurde durch einen Kurseinbruch von 92 Prozent bei der Luckin-Aktie seit April ausgelöscht, als das Unternehmen bekannt gab, dass einige seiner Mitarbeiter möglicherweise Milliarden Yuan an Umsatz fingiert haben.

Die Nasdaq plant ein Delisting der Luckin-Aktie. Lu sagte in einer Erklärung am Mittwoch, dass er "zutiefst enttäuscht" sei, dass die Nasdaq die Aktie von der Börse nehmen werde, bevor das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse einer internen Untersuchung über seine Buchhaltung veröffentlicht hat.

Banken, die an der Kreditfazilität für Lus Anlageinstrument beteiligt waren, gaben im April bekannt, dass sie den Verkauf von Luckin-Aktien planen, die als Sicherheit hinterlegt waren. Es ist unklar, ob die Banken damit begonnen haben, die Aktien abzustossen, oder wie viel Geld sie wieder hereinholen können.

100 Millionen Kreditfazilität

Credit Suisse und Morgan Stanley haben im Rahmen der Kreditfazilität jeweils rund 100 Millionen Dollar bereitgestellt, während die chinesische Haitong International Securities Group mit einem Darlehen von 140 Millionen Dollar beteiligt war, berichtete Bloomberg im vergangenen Monat und berief sich auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Andere beteiligte Banken sind Barclays, Goldman Sachs und China International Capital.

Lus Anlageinstrument Haode hat bestritten, dass es in Verzug sei, und hat eine einstweilige Verfügung gegen die Credit Suisse in Hongkong beantragt, um zu verhindern, dass die Bank ein Liquidationsverfahren einleitet.

Nur wenige Banken sind von dem Luckin-Skandal stärker betroffen als Credit Suisse, die im vergangenen Jahr der führende Underwriter für den Börsengang von Luckin und eine Zweitplatzierung von Aktien im Januar war.

(Bloomberg)