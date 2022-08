"Unser Anteil ist in etwa stabil geblieben: in der Regel zwischen neun und zehn Prozent", sagte Harris-Anlagechef David Herro der Zeitung "Finanz und Wirtschaft". "Wir verwalten Vermögen für eine Vielzahl von Kunden." Und manche dieser Kunden hätten ihre Beteiligung bisher eigenständig bekanntgegeben, ergänze Harro.

Der US-Investor hatte am Mittwoch in einem Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC eine Beteiligung von 10,1 Prozent an der Credit Suisse bekanntgegeben. Harris hielt demnach Ende Juli 266 Millionen Aktien der Grossbank. Die Credit Suisse selbst nennt auf ihrer Internetseite eine Harris-Beteiligung von 5,2 Prozent. Ein gut zehnprozentiges Anteilspaket würde Harris zum grössten Aktionär des Instituts machen.

(Reuters)