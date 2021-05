Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg haben Führungskräfte der Bank Warnungen aus dem eigenen Haus zum stark verschuldeten Firmengeflecht von Gupta ignoriert. CS-Banker aus der Rohstoffhandel-Finanzierung hätten die zur Gupta-Gruppe gehörende Liberty Commodities bereits im Jahr 2016 auf eine Blacklist gesetzt, schreibt "Bloomberg" mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Sie hätten damals vermutet, dass Geschäfte der Gruppe nicht korrekt abgewickelt worden seien.

Warnungen übergangen

Als diese Rohostoffeinheit rund zwei Jahre später erfuhr, dass die Bank über mehrere Investmentfonds Kredite an Gupta-Firmen vergab, seien die Bedenken der Compliance der Bank und der Abteilung, welche die Kredite verwaltete, gemeldet worden, so der Bericht weiter. Laut CS-Angaben vom April hat die GFG Alliance von Gupta gegenüber den Greensill-Fonds als grösster Schuldner Ausstände in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar.

Insgesamt hatte die CS für Anleger 10 Milliarden Dollar in die seit März geschlossenen Lieferkettenfinanzierungsfonds von Greensill investiert. Die Enthüllung, dass die CS trotz interner Warnungen zu Gupta's Geschäften die Gelder ihrer Kunden möglicherweise einem grossen Risiko ausgesetzt hat, dürfte die Bank weiter in Bedrängnis bringen.

Fokus auf Fonds-Abwicklung

Die CS versucht nun mit Hochdruck, die in die Greensill-Fonds investierten Gelder zu sichern. "Wir konzentrieren und derzeit darauf, das Geld unserer Anleger zurückzubekommen", erklärte ein CS-Sprecher in London gegenüber "Bloomberg". Ausserdem würden interne Untersuchungen zu den Vorgängen rund um die Greensill-Fonds geführt. Die Bank will Probleme aufdecken und Lehren daraus ziehen.

Am Dienstag hat die CS zur Abwicklung der Fonds weitere Fortschritte gemeldet. Insgesamt belaufe sich die Gesamtliquidität aus den Bemühungen per 14. Mai auf 5,9 Milliarden Dollar, hiess es. Das sei mehr als die Hälfte der gesamten verwalteten Vermögen der vier Lieferkettenfinanzierungsfonds zum Zeitpunkt ihrer Aussetzung.

Gleichzeitig haben sich nach den Grosspannen der vergangenen Monate bei der CS weitere potenzielle Kläger gegen die Grossbank in Stellung gebracht. Zuletzt machte der Londoner Ableger einer US-Anwaltskanzlei publik, dass sie eine Gruppe von Investoren in Europa und Asien zusammenstellen will, die in die Greensill-Fonds der CS investiert haben.

(AWP)