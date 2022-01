Chain IQ mit Hauptsitz in Zürich und Standorten in New York, London, Singapur, Mumbai und Bukarest übernehme die Aufgaben zum 1. April, hiess es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden internen Mitteilung der Credit Suisse.

Von der Massnahme, die etwa den Einkauf von Informatik, Büromaterial und Reisen sowie Immobilienverwaltung umfasse, erhoffe sich die Grossbank über die kommenden Jahre deutliche finanzielle Vorteile. In Zuge der Auslagerung wechsle rund die Hälfte der Mitarbeiter im Beschaffungswesen zu Chain IQ. Einem Insider zufolge ist kein Stellenabbau geplant.

(Reuters)