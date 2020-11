Der Handel von Fondsanteilen an der Schweizer Börse SIX wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt und die Anteile werden dekotiert, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Die Fondsleitung habe beschlossen, den Fonds (CS REF Global, Valoren-Nr. 13985167) unter anderem wegen eines geringen Handelsvolumens und des daraus resultierenden Disagio von über 20 Prozent aufzulösen.

Der Abschlag habe sich aufgrund der Marktkorrekturen gebildet, die Covid-19 weltweit an den Märkten ausgelöst habe. Die Fondsentwicklung stehe im Widerspruch mit der fundamental hohen Qualität des zugrundeliegenden Immobilienportfolios. Es handelt sich laut Mitteilung um zwölf "hochwertige" Gewerbeimmobilien in Amerika, der Asien-Pazifik-Region und Europa.

Die Liegenschaften werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 an den Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International, Valoren-Nr. 1968511) übertragen, und der Erlös wird an die Anleger ausbezahlt. Der Übertragungswert entspreche dem geschätzten Verkehrswert der einzelnen Liegenschaften.

