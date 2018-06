"Es gibt mehr als eine Billion Dollar an Kapitalzusagen für Private-Equity-Firmen, die noch nicht eingesetzt wurden", sagte David Miller, Leiter des Bereichs Kredit bei der Bank. "Wenn man sich drei oder fünf Jahre ansieht, so werden wir uns dafür rüsten und investieren."

Die Credit Suisse setzt auf Wachstum, während einige andere bereits Alarm schlagen, dass sich der Kreditzyklus verschlechtert. Die Federal Reserve hat kürzlich die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben, während die Europäische Zentralbank sagte, sie werde Ende 2018 den Kauf von Anleihen einstellen, womit sie eine seit 2015 wichtige Stütze für Liquidität und Bewertungen wegnimmt.

Gleichzeitig wird der Schutz vor Zahlungsausfällen, die sogenannten Covenants (zusätzliche Vertragsklauseln), an den Märkten für fremdfinanzierte und hochverzinsliche Anleihen gelockert. Moody’s Investor Service hat am Donnerstag gewarnt, dass die Covenant-Qualität von Hochzinsanleihen in Europa in diesem Jahr schwächer sein wird als vor der Finanzkrise. Aber Miller ist nicht beunruhigt.

"Der Leveraged-Finance-Markt wird sicherlich Quartale haben, die nicht so robust sein werden wie andere, aber wenn Sie sich drei oder fünf Jahre anschauen, so werden wir uns dafür rüsten und investieren," sagt er.

Credit Suisse gehört zu einer Reihe von europäischen Kreditinstituten, einschließlich Deutsche Bank, die mit US-Rivalen im Leveraged Finance, dem Geschäft für die Bereitstellung von Fremdkapital für Private-Equity-Firmen wie The Blackstone Group oder KKR konkurrieren. Die Provisionen für das Einfädeln dieser Deals sind häufig lukrativ und haben häufig höhere Margen als andere Investment-Banking-Dienstleistungen. Aus diesem Grund baut die Credit Suisse die Sparte weiter aus, obwohl sie an anderen Stellen des Geschäftsbereichs Global Markets Personal abgebaut und sich aus einigen Segmenten des Kredithandels zurückgezogen hat.

Die Credit Suisse hat ihren weltweiten Personalbestand im Bereich Leveraged Finance im Jahr 2018 auf 124 erhöht. Das entspricht einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber Ende letzten Jahres. Die Mitarbeiterzahl stieg in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 14 Prozent und auf dem amerikanischen Kontinent um 12 Prozent. Unter den jüngsten Neueinstellungen sind unter anderem David Ross, Co-Leiter für Leveraged Finance in EMEA, und Managing Director Matthew DeFusco. Sie kamen im letzten Jahr von Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs.

(Bloomberg)