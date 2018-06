Am Donnerstagabend berichtete die Finanzagentur Bloomberg, dass Paul Achleitner, der Verwaltungsratspräsident der Deutschen Bank, bei Großinvestoren und in Regierungskreisen kürzlich vorgefühlt habe, ob so ein Schritt auf mittlere Sicht ihre Zustimmung bekommen würde. Das Demeti Achleitners kam prompt. Zuletzt hatten die beiden Institute Mitte 2016 Chancen eines Zusammengehens ausgelotet. Dieser sogenannte "Sommerflirt" war damals aber schnell wieder beendet worden.

Nachfolgend Fragen und Antworten zu einer möglichen Mega-Fusion, die - sollte sie zustande kommen - den deutschen Finanzsektor kräftig durcheinander wirbeln würde:

WAS WÜRDE EINE FUSION FÜR DEN BANKENMARKT BEDEUTEN?

Der deutsche Bankensektor ist so stark zersplittert wie kaum ein anderer in Europa. Neben den Großbanken - Deutsche Bank, Commerzbank und mit einigen Abstrichen der zum italienischen Finanzkonzern Unicredit gehörenden Hypovereinsbank - gibt es grob gesagt noch zwei Verbünde: die fast 1000 Volks- und Raiffeisenbanken und die etwa 400 Sparkassen. Bei diesen sind viele Millionen Deutsche Kunden sowie das Gros der kleineren Unternehmen. Im Gegensatz zu anderen Bankenmärkten dominieren hierzulande eben nicht einige große Institute den Markt. Deshalb würde eine Mega-Ehe zwar einen neuen Riesen schaffen - der allerdings trotzdem keine marktbeherrschende Stellung hätte.

WAS KÖNNTE EINE FUSION DEN BEIDEN BANKEN BRINGEN?

Deutsche Bank und Commerzbank gelten beide im Vergleich zu anderen Instituten ihrer Größe als relativ schwach. Während die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuergeld gerettet werden musste und der Staat noch immer mehr als 15 Prozent an dem Geldhaus hält, kam die größere Frankfurter Konkurrentin zwar ohne Geldspritze durch die Krise, hat aber seitdem Probleme über Probleme. Vor allem das Investmentbanking schwächelt so stark, dass der neue Chef Christian Sewing seinem Haus eine radikale Schrumpfkur verordnete, der auch tausende Jobs zum Opfer fallen werden.

Auf der anderen Seite verfügen beide Banken über eine große Basis an Privat- und Firmenkunden. Bei der "blauen" Bank sind es nach der Integration der Postbank jetzt gut 20 Millionen, bei den "Gelben" sind es rund 12,8 Millionen - in Deutschland. Bei einer Fusion könnten beide Häuser vor allem viel Geld sparen - bei der IT, in der Verwaltung und letztlich beim Personal.

WAS WOLLEN DIE GROSSEN INVESTOREN DER INSTITUTE?

Während bei der Commerzbank vor allem der Bund als Großaktionär ein Wörtchen mitzureden hat, sind es bei der Deutschen Bank das Emirat Katar, der chinesische Mischkonzern HNA und der US-Vermögensverwalter Blackrock. Hört man sich bei ihnen um, wird schnell klar, dass für sie eine Fusion von Deutscher und Commerzbank allenfalls auf mittlere Sicht eine mögliche Option ist. Aus dem Umfeld von zwei der drei hieß es am Freitag, sie hätten schon längere Zeit nicht mit Achleitner über das Thema gesprochen. "Dazu gibt es viel zu viele ungelöste Probleme", sagte ein Insider mit Kenntnis der Gespräche zu Reuters hinter vorgehaltener Hand.

Ein wichtiger Spieler ist zudem der US-Finanzinvestor Cerberus. Der war im vergangenen Jahr bei beiden deutschen Großbanken mit drei (Deutsche Bank) und fünf (Commerzbank) Prozent eingestiegen. Zuletzt wurde viel darüber gerätselt, was Cerberus eigentlich will. Im Januar blieb ein Medienbericht unwidersprochen, wonach Cerberus-Chef Stephen Feinberg gegen eine Fusion sei. Begründung: die große deutsche Volkswirtschaft biete genug Platz und Chancen für zwei große Geldhäuser. Offiziell wollte sich keiner der Investoren zu dem Thema äußern.

WELCHE INTERESSEN HAT DIE DEUTSCHE POLITIK?

Die Bundesrepublik hat vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, 25 Prozent der Commerzbank-Aktien für 18,2 Milliarden Euro erworben und besitzt heute noch mehr als 15 Prozent der Anteile an Deutschlands zweitgrößter börsennotierter Bank. Damals hatte eine Aktie rund 26 Euro gekostet, bis heute ist der Kurs auf knapp 9,4 Euro gefallen. Ein Ausstieg als Teil eines Fusionsszenarios wäre für Bundesfinanzminister Olaf Scholz also ein schlechtes Geschäft. Für den SPD-Politiker wäre es zudem schwer zu vermitteln, dass eine Fusion vermutlich viele tausend Jobs kosten würde. Sein Ministerium äußerte sich am Freitag nicht zu den Spekulationen.

WÜRDEN DIE AUFSEHER EINEN SOLCHEN DEAL DURCHWINKEN?

Offiziell äußern sich weder die Europäische Zentralbank (EZB) und die deutsche Finanzaufsicht BaFin nicht zu einzelnen Instituten, geschweige denn zu einer möglichen Fusion der beiden deutschen Dickschiffe. Hinter vorgehaltener Hand heißt es jedoch immer wieder, die Zeit für ein solches Unterfangen sei nicht reif, beide Institute zu sehr mit eigenen Problemen beschäftigt und die Aussichten auf einen nachhaltigen Erfolg einer Hochzeit daher eher gering. Komplett und für alle Zukunft ausschließen mag ein solches Szenario bei EZB und BaFin freilich niemand.

Genausowenig wie die Möglichkeit, dass eines Tages ein ausländischer Finanzkonzern mit tiefen Taschen bei der einen oder anderen Adresse anklopft - infrage kämen eventuell die französische Großbank BNP Paribas oder Unicredit. Deren Chef Jean-Pierre Mustier war im vergangenen Herbst Interesse an der Commerzbank nachgesagt worden. Das Problem: die deutschen Banken wären jeweils Juniorpartner in einer solchen Verbindung - zu niedrig ist ihr Börsenwert inzwischen im Vergleich zur internationalen Konkurrenz. Der EZB mag das egal sein, der BaFin und der deutschen Politik vermutlich nicht.

WAS WÄREN DIE FOLGEN FÜR DIE KUNDEN DER INSTITUTE?

Spricht man mit Kunden oder Managern einer der beiden Banken wird schnell klar: Privat- und Firmenkunden haben sich jeweils sehr bewusst für die eine oder die andere Bank entschieden und viele würden es auch nicht einfach hinnehmen, wenn sie unter das jeweils andere Dach wechseln müssten. Gilt die Commerzbank als die Bank des deutschen Mittelstands, wird die Deutsche Bank als das Institut angesehen, was vor allem die deutschen Großkonzerne ins Ausland begleitet und dort mit Zahlungsverkehrslösungen und Investmentbanking-Dienstleistungen hilft. "Das gäbe eine Flucht vieler Kunden", meinte ein hochrangiger Manager eines der beiden Häuser unlängst zu Reuters. "Wer bei uns ist, will nicht zu denen und wer bei denen ist, will meist nicht zu uns."

(Reuters)