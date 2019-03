Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Wochenende. Vorausgegangen waren monatelange Spekulationen über ein Zusammengehen der beiden grössten deutschen Privatbanken und Druck der Politik, die Sorge vor einer erneuten Krise bei Deutschlands grösstem Geldhaus hat. Die Deutsche Bank und die Commerzbank lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Entscheidung des Deutsche-Bank-Vorstands fiel dem Insider zufolge schon vor längerer Zeit. Man befinde sich noch in einem sehr frühen Stadium, sagte er. Eine zweite Person sagte, eine Entscheidung werde innerhalb der nächsten Wochen fallen. Auch ein Grossaktionär der Deutschen Bank forderte baldige Klarheit, ob man sich für oder gegen eine Fusion entscheide. "Die informellen Gespräche sollten nicht länger als drei bis fünf Wochen dauern", forderte er.

Ein Mandat des Aufsichtsrates für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gibt es einer Person aus dem Umfeld des Kontrollgremiums der Bank nicht. Ähnliches verlautete aus Kreisen des Commerzbank-Aufsichtsrats.

Wenig Wasser unter dem Kiel

Die niedrige Rentabilität vor allem der Deutschen Bank mache der Politik angesichts der Eintrübung der Konjunktur zunehmend Sorgen, hiess es in Regierungskreisen. Die Deutsche Bank hatte zwar 2018 nach drei Verlustjahren in Folge erstmals wieder einen Gewinn gemacht, doch die Renditen sind so niedrig wie bei keinem grossen Konkurrenten und die Bonitätsnoten schwach. Entsprechend hoch sind die Finanzierungskosten des Instituts und die Risikoaufschläge.

Immer mehr Beobachter zweifeln, dass dem Geldhaus die Wende aus eigener Kraft gelingt. Eine Rezession würde sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank hart treffen, denn viel Polster für magere Zeiten haben sie beide nicht. Die erhoffte Zinswende ist spätestens seit den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche in weite Ferne gerückt.

"Die Wahrheit ist, dass wir die Entwicklung im Bankensektor diskutieren, das ist die Aufgabe unserer Regierung", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Anfang Februar in London. Man spreche auch über die Situation bei einzelnen Häusern, um in der Lage zu sein, die nötigen Dinge zu tun, "für den Fall, dass etwas getan werden muss". Scholz hat immer wieder die Bedeutung einer starken deutschen Grossbank betont und kritisiert, dass es in den vergangenen Jahren in Deutschland keine Industriepolitik in der Finanzbranche gegeben habe. Dabei ist der Bund schon seit einem Jahrzehnt an der Commerzbank beteiligt und hält auch heute noch gut 15 Prozent an dem Institut.

Widerstand der Gewerkschaften

Durch den Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank entstünde das mit Abstand grösste deutsche Geldhaus mit anfangs rund 130'000 Mitarbeitern weltweit, etwa 38 Millionen Kunden und einer Bilanzsumme von fast zwei Billionen Euro. Mit einem Börsenwert von aktuell gut 24 Milliarden Euro wäre die neue Bank im internationalen Vergleich aber immer noch ein Leichtgewicht. Befürworter einer Fusion argumentieren, durch einen Zusammenschluss könnten die Geldhäuser Kosten sparen und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem hart umkämpften deutschen Bankenmarkt steigern - jedoch auf Kosten von mindestens zehntausend Arbeitsplätzen.

Daher dürfte ein Fusion auf viel Widerstand der Gewerkschaften stossen. Und auch für einen SPD-Finanzminister, dem nachgesagt wird, Kanzlerkandidat werden zu wollen, dürfte sie zum Drahtseilakt werden. In Teilen der Regierung herrscht aber die Meinung vor, es sei besser, das Thema jetzt anzugehen, bevor die Arbeitslosigkeit wieder steigt.

Und auch strategisch sei es möglicherweise sinnvoll, jetzt zu handeln anstatt bei der nächsten Krise reagieren zu müssen. "Die Deutsche Bank hat sich von der Krise im Herbst 2016 nie wirklich erholt", sagte eine mit den Überlegungen der Politik vertraute Person. Damals wurden wegen einer drohenden Milliardenstrafe in den USA Zweifel an der Überlebensfähigkeit des Geldhauses laut. Die Sorge sei, dass beim nächsten Nackenschlag eine Abwärtsspirale droht - schliesslich liegt der Aktienkurs deutlich unter dem Niveau von damals und nicht weit entfernt vom Ende 2018 erreichten Rekordtief.

Wichtige Investoren mahnen dagegen zur Geduld. "Wir sind weiterhin skeptisch, dass eine Fusion sinnvoll ist", sagte ein Grossaktionär der Deutschen Bank am Wochenende der Nachrichtenagentur Reuters. Bevor man sich für einen solchen Schritt entscheide, müsse ein umfassender Plan für die Zukunft der fusionierten Bank vorliegen.

Der Grünen-Finanzpolitiker Danyal Bayaz stellte sich ebenfalls gegen einen Zusammenschluss. "Ich halte eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank zu diesem Zeitpunkt für falsch. Zwei angeschlagene Institute ergeben kein Gesundes", sagte er am Wochenende. Eine Fusion sei mit enormen Kosten und Umbauarbeiten verbunden. "Angesichts von neuen Wettbewerbern wie ApplePay oder GooglePay im Finanzmarkt wäre Selbstbeschäftigung fatal."

Experten zufolge würde die Integration der beiden Geldhäuser mindestens zwei Jahre dauern. Zudem würde sie wohl kaum ohne eine milliardenschwere Kapitalerhöhung möglich sein. Die Analysten von Morgan Stanley hatten kürzlich das mögliche Kapitalloch auf vier bis neun Milliarden Euro beziffert.

(Reuters/AWP)