Teil der Überlegungen ist die mögliche Suche nach einem Partner für den Aktienbereich, um den zunehmenden Kostendruck durch gestiegene Regulierung aufzufangen.

Die Bank könnte Hunderte oder sogar Tausende von Stellen in ihrem Bereich globales Banking und Anlegerlösungen (GBIS) abbauen, einschließlich Positionen in Segmenten wie Finanzen und Personal, sagte eine mit den Plänen vertraute Person. Das Management prüfe immer noch, in welchen Geschäftssegmenten die Kürzungen stattfinden sollen. Der SocGen-Bereich GBIS beschäftigt mehr als 20'000 Mitarbeiter.

(Bloomberg)