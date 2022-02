SocGen konnte den Nettogewinn im vierten Quartal auf knapp 1,8 Milliarden Euro fast vervierfachen, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Weniger Rückstellungen für pandemiebedingte Kreditausfälle und florierende Geschäfte mit Privatkunden und im Aktienhandel brachten das Geldhaus voran. "Die Gruppe geht mit Zuversicht in das Jahr 2022", sagte Vorstandschef Frederic Oudea und stellte für die kommenden Jahre eine höhere Rentabilität in Aussicht. SocGen hatte unlängst den Abbau von 3700 Stellen für die Jahre 2023 bis 2025 angekündigt.

Auch Credit Agricole konnte Rückstellungen für faule Kredite in der Corona-Pandemie auflösen und profitierte von steigenden Einnahmen. Die Geschäfte liefen so gut, dass die Bank ihre für 2022 ausgegebenen Gewinnziele bereits 2021 übertraf. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich im Gesamtjahr 2021 auf 5,4 Milliarden Euro, die Bank hatte für 2022 fünf Milliarden in Aussicht gestellt. Der Vorstand kündigte daher an, im Juni einen neuen Plan für die Jahre bis 2025 zu veröffentlichen. Credit Agricole ist Frankreichs zweitgrösste börsennotierte Bank nach BNP Paribas und vor SocGen. BNP hatte am Dienstag einen Gewinnsprung zum Jahresende 2021 ausgewiesen.

(Reuters)