"Ich erwarte nicht allzu viel weiteren Schuldenabbau, aber es hängt wirklich davon ab, wie sich die Märkte entwickeln", sagte Hamers am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV. Asiatische Kunden legten im zweiten Quartal rund 3,3 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) neue Gelder bei der UBS an.

Die UBS hat in der Periode unterm Strich weniger verdient als erwartet. Der weltweite Ausverkauf an den Märkten hat die vermögenden Kunden der Bank verschreckt und auch institutionelle Anleger zogen Gelder ab. Hamers sagte, die Periode sei eine der schwierigsten für Investoren in den letzten zehn Jahren gewesen.

Dennoch bleibt der aus den Niederlanden stammende Bankchef in Bezug auf die langfristigen Trends in Asien sehr optimistisch.

"Man kann sich nicht einfach von Asien abwenden, wenn man sich die zugrunde liegenden Trends ansieht", sagte Hamers. "Die demographischen Daten sprechen für Asien, die demographischen Daten sprechen für China."

(Bloomberg)