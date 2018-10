Die UBS erwirtschaftete im dritten Quartal 2018 einen Reingewinn von 1,246 Milliarden Franken. Das ist höher als die durchschnittliche Analystenschätzung von 995 Millionen Franken und 32 Prozent als im Vorjahreszeitraum. Im Vorquartal hatte die grösste Schweizer Bank einen Gewinn von 1,284 Milliarden Franken erreicht.

Der Geschäftsertrag stieg von 7,145 auf 7,279 Milliarden Franken. Das liegt minim höher als der Analystenkonsens von 7,250 Milliarden Franken. Grund für das Plus waren unter anderem ein Höchststand bei den verwalteten Vermögen, weitere Fortschritte bei Kundenmandaten, gestiegene Nettozinsmargen auf Einlagen sowie höhere Kreditvolumen.

Die Aktie der UBS steigt im vorbörslichen Handel am Donnerstag um 0,19 Prozent. Der SMI sinkt gleichzeitig um 0,9 Prozent.

UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich erfreut: "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal belegen erneut die Vorteile unserer Diversifikation", kommentierte der Konzernchef die Leistung in der Medienmitteilung. Marktbeobachter hatten im Vorfeld des UBS-Resultates gesagt, dass das Berichtsquartal der UBS solid, aber wenig inspirierend ausgefallen werde. Jedenfalls liessssen die Zahlen der US-Konkurrenten wie JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley oder auch Goldman Sachs dies erwarten.

Vor Steuern verdiente die UBS in der Periode von Juli bis September 1,67 Milliarden Franken nach 1,22 Milliarden im Vorjahr.

Nettomarge in der Vermögensverwaltung gefallen

Von besonderer Bedeutung sind für den grössten Vermögensverwalter der Welt die neu zugeflossenen Gelder von Kunden. Nach einem Abfluss im zweiten Quartal zog die globale Vermögensverwaltungseinheit Global Wealth Management im dritten Quartal wieder Nettoneugelder in Höhe von 13,5 Milliarden Franken an. Die verwalteten Vermögen beliefen sich damit per Ende Quartal auf 3'267 Milliarden und lagen damit leicht über den 3'242 Milliarden per Ende Juni. Die bereinigte Nettomarge beziffert die UBS auf 17 Basispunkte nach 19 Basispunkten im Vorjahr.

Für den Rest des Jahres gibt sich die Bank angesichts des globalen Wirtschaftswachstum sowie der Normalisierung der Geldpolitik optimistisch. Doch dürften die anhaltenden geopolitischen Spannungen, der wachsende Protektionismus und die Handelskonflikte die Stimmung und das Vertrauen der Anleger weiter beinträchtigen. "Wir erwarten, dass letztere Trends sich auf die Kundenaktivität von Global Wealth Management im vierten Quartal erneut auswirken werden", teilte die Bank mit.

Wenig verändert präsentierte sich zum Quartalsende die harte Kernkapitalquote (CET1, vollständig umgesetzt). Sie verbesserte sich geringfügig auf 13,5 Prozent von 13,4 Prozent per Ende Juni. Die Leverage Ratio, also die nicht risikogewichtete Verschuldungsquote, nahm leicht auf 3,8 Prozent von 3,75 Prozent zu.

Investoren wie auch das UBS-Management selber zeigen sich immer wieder etwas frustriert von der Entwicklung des UBS-Aktienkurses. Bei einem durchschnittlichen Kursziel von 18,66 Franken von 23 Analysten dümpelt die Aktie weit darunter - aktuell im Bereich von knapp 13,40 Franken und damit auf dem tiefsten Stand seit rund zwei Jahren.

Die UBS hat am Donnerstag nicht nur ihr Ergebnis des letzten Quartals veröffentlicht, sondern präsentiert sich gleichzeitig in London den ganzen Tag ihren Investoren (Infos hier). Der letzte Investor Update fand 2014 statt und ist damit schon etwas länger her. UBS kündigte auch an, ihre Berichterstattung ab dem vierten Quartal 2018 auf Dollar umzustellen.

(mit Material von AWP und Reuters)