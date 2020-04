Top-Manager der in Zürich ansässigen Bank prüften neue Kreditanträge oder eine Aufstockung bestehender Fazilitäten von Unternehmen, die sich im Besitz von Buyout-Firmen befinden, sehr eingehend, wie von informierten Personen verlautete. Die UBS gewähre solche Kredite nur in Ausnahmefällen, sagten die Personen, die darum baten, nicht namentlich genannt zu werden, weil die Angelegenheit nicht öffentlich sei.

Die Bank fordere ihre Kunden auf, Unterstützung durch ihre Eigentümer zu suchen, da diese häufig auf ungenutzten Finanzmitteln sässen und besser in der Lage seien, die individuellen Kreditrisiken von Unternehmen in dieser volatilen Zeit einzuschätzen.

Die UBS lehnte einen Kommentar ab.

Banken haben Mühe mit grossen Firmenkunden

Banken auf der ganzen Welt haben Mühe, die Auswirkungen der Inanspruchnahme von Kreditlinien in Milliardenhöhe durch grosse Firmenkunden aufzufangen, während sie versuchen, die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs zu bewältigen. Credit Suisse wandte sich im vergangenen Monat an einige der reichen Kunden mit dem Verkauf von strukturierten Schuldverschreibungen, um ihre Möglichkeiten zur Kreditvergabe zu stärken.

Buyout-Unternehmen hingegen haben in den letzten Jahren Barmittel-Berge in Rekordhöhe aufgebaut, teilweise in Erwartung der Chancen, die ein Marktcrash bieten würde. Steve Schwarzman, Chief Executive Officer von Blackstone Group, sagte Anfang dieser Woche, dass sein Unternehmen "aggressiv" versuche, einen Teil der 150 Milliarden Dollar in bar zu verwenden, die in den letzten Jahren aufgehäuft wurden.

