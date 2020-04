Europäische Unternehmen positionieren sich, um Fusionen und Börsengänge später in diesem Jahr wieder aufzunehmen, wenn sich die Coronavirus-Krise entspannt hat, sagten Manager der Schweizer Bank in einer Telefonkonferenz.

Zwar verschieben Verkäufer zumeist neue Deals, aber einige Unternehmen nutzen die Zeit, um sich auf Auktionen in diesem Sommer vorzubereiten, sagt Nestor Paz-Galindo, EMEA-Chef für M&A bei der Schweizer Bank. Transaktionen, die in den letzten sechs bis neun Monaten in der Pipeline waren, laufen noch, berichtet er.

"Wir werden mehr Zusammenschlüsse sehen", sagte Paz-Galindo. "Unternehmen mit guten Bilanzen können versuchen, die Preisverschiebung zu nutzen, um Volumen und Grösse aufzubauen. Gleichzeitig befinden sich gefährdete Unternehmen in der Defensive und werden versuchen, sich gegen feindliche Übernahmen zu verteidigen."

UBS sieht Appetit von Aktivisten und anderen Investoren auf Aktienverkäufe. Länder, die sich früher vom Virus erholen, wie beispielsweise jene in Asien, beginnen bereits darüber nachzudenken, die äusserst niedrigen Preise für Transaktionen in Europa zu nutzen.

Im Visier der Politik

"Die Politik und Aufsichtsbehörden werden vermehrt ein Auge auf Transaktionen haben, die als opportunistisch eingeschätzt werden können, insbesondere in Sektoren, die als sehr wichtig erachtet werden", sagte Paz-Galindo. "Wir erwarten ein gewisses Zurückdrängen. "

So will das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch Änderungen des Aussenhandelsgesetzes verabschieden, um Deals blockieren zu können, die "potenzielle Eingriffe" in deutsche Interessen darstellen, sagte eine informierte Person am Dienstag.

Die Infrastruktur ist ein Sektor, der nicht auf eine Erholung wartet. Die Investmentbank hat in den letzten drei Wochen Aktivitäten beobachtet, die einen starken Appetit der Anleger signalisieren.

"Die Anleger waren widerstandsfähiger als gedacht", sagte Gareth McCartney, UBS-Leiter Aktienkapitalmärkte für EMEA. Viele Fonds waren bereits gut für die Volatilität positioniert und allgemein untergewichtet im Öl- und Gassektor, der sowohl unter dem Shutdown infolge des Coronavirus als auch unter einem starken Rückgang der Rohölpreise leidet.

Stillstand beim Boom bei Fusionen und Übernahmen

Für Unternehmen mit einer starken Investorenbasis sind Kapitalerhöhungen in Planung, und eine Welle von vor Ostern geplanten Börsengängen wurde laut McCartney auf das zweite Halbjahr und bis 2021 verschoben.

Ein jahrzehntelanger Boom bei Fusionen und Übernahmen kam im März zum Stillstand, als die Pandemie die Aktien auf Talfahrt schickte und die Unternehmensanleihemärkte dicht wurden. Dennoch befinden sich die Emissions- und Transaktionsniveaus am Rentenmarkt in einigen Fällen auf Rekordniveau, nachdem einige der grössten Emittenten im Unternehmenssektor wie Nestlé SA und Royal Dutch Shell Plc Liquidität in den Markt bringen, sagte der Leiter des europäischen Anleihesegments, Barry Donlon.

Letzte Woche stiegen die Unternehmens-Bondemissionen um 75 Prozent, sagte Donlon. "Wir hatten ein paar 120-Milliarden-Dollar-Wochen in den USA und rund 80 Milliarden Euro an den europäischen Märkten."

Günstige Firmenbonds

Unternehmen mit der höchsten Bonität nutzen die niedrigen Zinsen in den USA, um längerfristige Schulden zu günstigeren Zinsen festzuschreiben. Dies ist eine seltene Gelegenheit für Anleger, Zugang zu Unternehmen wie Nestlé zu erhalten, die in den USA nicht häufig an den Markt kommen, sagte er. Dies hat auch dazu beigetragen, einige Abflüsse aus festverzinslichen Fonds zu stabilisieren und umzukehren, bei denen zu Beginn der Krise mehr als 100 Milliarden Dollar abgezogen wurden.

"Die Aussichten für Unternehmensanleihe- und Bankanleihemärkte erscheinen auf der Schuldnerseite noch ziemlich positiv", sagte Donlon. "Die Leute haben immer noch das Gefühl, dass die Niveaus attraktiv genug sind, um für das aktuelle Marktrisiko zu kompensieren."

(Bloomberg)