Bis zum Jahr 2023 würden in Italien 450 Filialen und 6000 Vollzeitjobs abgebaut, schrieb der Mutterkonzern der deutschen Hypovereinsbank an Gewerkschaften. Das Schreiben lag am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg vor. Die Kürzungen seien Teil des bereits im Dezember angekündigten Abbaus von 8000 Stellen.

Mit dem Schreiben an die Gewerkschaften will die Unicredit die Grundlage für Gespräche über die geplanten Stellenstreichungen legen.

(AWP)