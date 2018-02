Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Eine erste Schätzung vom Januar lag noch bei 0,5 Prozent. Das Wachstum der britischen Wirtschaft ist damit schwächer als auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Im Gesamtjahr 2017 legte das BIP um 1,7 Prozent zu. Auch das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Januar-Schätzung. In der Euro-Zone war die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent gewachsen und damit so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Seit sich die Briten im Sommer 2016 für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU entschieden haben, hat die Wirtschaft des Landes an Tempo eingebüsst. Ein Grund sind die gestiegenen Preise wegen der Schwäche des Pfunds. Dies schmälert die Kaufkraft der Verbraucher. Der Chef der Bank von England, Mark Carney, warnte unlängst, der Rückzug Grossbritanniens aus der EU bleibe eine "Quelle der Unsicherheit". Die Notenbank erhöhte allerdings ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf 1,8 von zuvor 1,6 Prozent.

(Reuters)