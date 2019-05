Es werde damit gerechnet, dass May noch diesen Freitag ein Datum für ihren Rücktritt nennen werde, berichtete die BBC unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

May sah sich angesichts wachsenden Widerstands gegen ihre Brexit-Strategie zuletzt immer lauteren Rufen nach ihrem Rücktritt ausgesetzt. Am Donnerstag hatten sich Anzeichen verdichtet, dass May in Kürze einen Zeitplan für die Wahl eines Nachfolgers aus den Reihen ihrer Konservativen Partei vorlegen dürfte.

(Reuters)