«Lassen Sie uns abwarten und sehen, was geschieht», sagte Verteidigungsminister Grant Shapps am Montag im Sender Sky News. Es sei nicht so, dass Grossbritannien sich an Aktionen im Roten Meer beteiligen wolle, durch das überaus wichtige Schifffahrtsrouten führen. «Aber letztlich ist die Freiheit der Seefahrt ein internationales Recht, das geschützt werden muss.» In der Nacht zu Freitag hatte sich Grossbritannien an Luftangriffen der USA auf militärische Stellungen der Huthi beteiligt. Die USA griffen in der Nacht zu Samstag erneut Stellungen der Huthi-Rebellen an, die vom Iran unterstützt werden. Daran nahm Grossbritannien nicht teil.