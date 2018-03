In den drei Monaten bis Januar lagen die Verdienste samt Sonderzulagen und Boni 2,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie das nationale Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Das dürfte bei der britischen Notenbank für Aufsehen sorgen und erhöht die Chancen für eine Zinserhöhung. Die Bank of England (BoE), die am Donnerstag über den Leitzins entscheidet, strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft an.

Die Statistiker legten zugleich Daten für den Jobmarkt vor. Demnach sank die Arbeitslosenquote in den drei Monaten November bis Januar auf 4,3 von 4,4 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 168'000 und damit deutlich stärker als von Ökonomen erwartet.

(Reuters)