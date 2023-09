Künftig ist es in Grossbritannien eine Straftat, der Gruppe anzugehören oder sie zu unterstützen, teilte das Innenministerium in London am Mittwoch mit. Die Einstufung wird voraussichtlich ab dem 13. September gelten. «Sie sind schlicht und einfach Terroristen - und diese Verbotsverfügung stellt dies im britischen Recht klar», sagte Innenministerin Suella Braverman. Wagner sei «gewalttätig und zerstörerisch». Die Söldnergruppe sei «ein militärisches Werkzeug von Wladimir Putins Russland im Ausland».