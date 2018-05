Der Grund: Sportverbände wie IOC, FIFA oder UEFA haben hier ihren Sitz. In den ersten drei Monaten des Jahres trug dieser "Sportevent-Effekt" laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 0,2 Prozentpunkte zum Wachstum von 0,6 Prozent bei.

Im Februar fanden die olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang statt. "Das Bruttoinlandprodukt (BIP) steigt alle zwei Jahre, wenn Olympische Spiele sowie Fussballwelt- oder Europameisterschaften stattfinden", sagte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion Wirtschaftspolitik beim Seco, am Donnerstag an einem Mediengespräch in Bern.

In diesen Jahren steuerten die Einnahmen der Sportverbände durch Lizenzen und TV-Übertragungsrechte etwa 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte zur Wirtschaftsleistung bei. In den ungeraden Jahren wirkt es sich umgekehrt mit -0,1 bis -0,2 Prozentpunkten aus.

Bild nicht massgeblich verändert

"Der Effekt erschwert die Konjunkturanalyse, aber er verändert das Bild nicht massgeblich", sagte Scheidegger. So wäre das Wachstum im ersten Quartal 2018 auch ohne die Sportevents mit 0,4 Prozent positiv gewesen.

Bei besonderen Jahren oder Wendepunkten lohne es sich aber, die Rolle der Sportevents unter die Lupe zu nehmen. So fielen im Schlussquartal 2016 im Vorquartalsvergleich die Werte überraschend schlecht aus - weil in diesem kein Grossanlass stattfand.

Seit letztem Sommer könne man durch eine bessere Erfassung den Effekt genauer untersuchen. Zudem sei der Effekt mit der wachsenden Grösse der Veranstaltungen auch bedeutender als noch in den 90er-Jahren, sagte Ronald Indergand, Ressortleiter Konjunktur beim Seco.

Die Einnahmen der Sportverbände sind Teil des Unterhaltungssektors, der rund 2 Prozent zum BIP beiträgt. Innerhalb dieses Sektors wiederum beträgt der Anteil der Sportevents mit einer Wertschöpfung von 6 bis 7 Milliarden Franken etwa die Hälfte. Der Zusatzeffekt durch Olympische Spiele und Fussballmeisterschaften beläuft sich auf rund 1 Milliarde, wie Indergand ausführte.

(AWP)