Auch in Sachen Profitabilität ging die Schere wieder weiter auseinander: Nachdem die europäischen Grossbanken 2023 erstmals in einem Gesamtjahr mit der US-Konkurrenz gleichziehen konnten, steht für 2024 eine Eigenkapitalrendite (Return on Equity/RoE) von 12,2 Prozent in den USA ein Wert von 9 Prozent in Europa gegenüber. Die Eigenkapitalrendite setzt den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital und zeigt somit, wie effizient ein Unternehmen dieses Geld eingesetzt hat.