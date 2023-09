Die Preise im deutschen Grosshandel sind im August wegen günstigerer Energie den fünften Monat in Folge gefallen. Sie sanken um durchschnittlich 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Juli waren sie noch um 2,8 Prozent gefallen, im Juni mit 2,9 Prozent so stark wie seit drei Jahren nicht mehr, als der Ausbruch der Corona-Pandemie auch für ökonomische Verwerfungen sorgte. Von Juli auf August zogen die Grosshandelspreise allerdings erstmals nach zuvor vier Rückgängen in Folge wieder leicht an, und zwar um 0,2 Prozent.