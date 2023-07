Der Preis für CO2-Zertifikate ist in den letzten fünf Jahren um über 400 Prozent angestiegen - mehr als eine Verfünffachung. Was auf den ersten Blick nach einer Übertreibung aussieht, ist auf lange Sicht ein fundamentaler Trend. Auch in den nächsten Jahren wird eine Verknappung des Angebots an Zertifikaten den Preis wohl weiter in die Höhe treiben.