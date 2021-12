Die Importe übertrafen die Exporte um 97,8 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das sind 17,5 Prozent mehr als im Vormonat. Das bisherige Rekorddefizit von 97 Milliarden Dollar, das erst im September markiert wurde, ist damit übertroffen worden. Grund für die Entwicklung ist, dass die Güterimporte wegen der guten Binnenkonjunktur mit 4,7 Prozent sehr stark zulegten. Die US-Exporte wuchsen hingegen mit 2,1 Prozent weniger als halb so stark.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat das traditionell hohe Defizit immer wieder als Zeichen dafür gedeutet, dass sein Land von anderen Staaten über den Tisch gezogen werde - und deshalb Handelskonflikte angezettelt, etwa mit China.

(Reuters)