Das operative Ergebnis habe bei 448 (Vorjahr: 346) Millionen Euro gelegen, die Experten hätten im Mittel nur 353 Millionen erwartet, teilte die Commerzbank am Montag mit.

Der Zuwachs resultiere aus Kostensenkungen und niedrigeren Risiko-Rückstellungen, aber auch aus höheren Erträgen. Letztere seien um zwei Prozent auf 2,18 Milliarden Euro gestiegen, die operativen Kosten sanken zugleich um 2,5 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Ergebnis vom Geschäft mit Privatkunden und kleinen Unternehmen. Das Firmenkunden-Segment geriet dagegen stärker unter Druck.

Auch der Nettogewinn lag mit 294 (Vorjahr: 218) Millionen Euro über den Erwartungen der Analysten.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Der Kurs der zuletzt stark gebeutelten Commerzbank-Aktie legte am späten Nachmittag um 3,6 Prozent zu. Das komplette Zahlenwerk zum dritten Quartal will das Institut wie geplant am 7. November vorlegen.

(Reuters/AWP)