Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) investieren in Gossau SG rund 94,5 Millionen Franken, unter anderem in die Erweiterung der Gleisanlagen für den Güterverkehr und in ein neues Erhaltungszentrum. Der Ausbau soll gemäss den SBB helfen, Engpässe zu beseitigen. Die Bauarbeiten sollen in wenigen Tagen beginnen.