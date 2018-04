Struchen, der vor einem Jahr noch an der CS-GV gesprochen habe, "ist leider nicht mehr unter uns". Er habe die Credit Suisse immer wieder kritisch und manchmal sehr kritisch begleitet.

"So wie ich ihn kenne, wird er von ganz weit oben auf uns herabschauen (...) und auch wieder sagen, der Geschäftsbereicht sei zu kompliziert und zu dick ausgefallen", sagte Rohner vor den knapp 1200 Aktionären im Zürcher Hallenstadion, die Applaus spendeten. Struchen war mit seinen Auftritten an den Generalversammlungen verschiedener Konzerne eine Legende am Rednerpult gewesen. Im vergangenen Oktober starb er im Alter von 87 Jahren.

