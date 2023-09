Habeck sagte Reuters, die hohen Zinsen und die Inflation seien eine schwere Belastung für die Branche. «Aufträge brechen ein und für so manche Familie droht der Traum von eigenen Haus zu platzen. Das alles in einer Phase, in der Wohnraum knapp ist und teuer.» Deshalb müsse bezahlbarer Wohnraum in den Mittelpunkt gestellt werden. «Genauso wichtig ist es, gezielte Impulse für die Baubranche zu setzen, etwa indem wir steuerliche Anreize schaffen, Investitionen vorzuziehen. Auch gezielte Sanierungsanreize sind nötig und werden kommen. Das kann die Baukonjunktur anschieben und Fläche und Energiekosten bei bestehenden Gebäuden sparen.» Belohnt werden sollen laut Habeck zügige Investitionen. «Langes Warten rechnet sich weniger.»