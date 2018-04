Die Entscheidung basiere auf den Daten aus der HAVEN-3-Studie, in der eine prophylaktische Behandlung mit Hemlibra die Zahl der Blutungen deutlich reduziert hatte, heisst es in einer Medienmitteilung von Roche am Dienstag.

Konkret geht es um die Behandlung von Patienten mit Hämophilie A ohne Faktor VIII-Inhibitoren. Zum Hintergrund: Leiden Patienten an der Bluterkrankheit Hämophilie A, ist die Aktivität vom Blutgerinnungsfaktor VIII herabgesetzt.

Der Status Therapiedurchbruch wird erteilt, um die Entwicklung und die mögliche Zulassung eines Mittels zu beschleunigen, das einen deutlichen Behandlungsfortschritt verspricht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Hemlibra ist bereits seit November 2017 in den USA als Routine-Prophylaxe für Hämophilie A-Patienten mit Faktor-VIII-Hemmern zugelassen.

(AWP)