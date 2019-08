Der Start in die zweite Jahreshälfte ist nach Angaben des Unternehmens gut ausgefallen. In den ersten sechs Monaten stieg der Reingewinn nach Abzug der Minderheiten um 7,6 Prozent auf 34,2 Millionen Franken, wie CFT am Freitag mitteilte. Dabei lagen die Finanzkosten etwas höher bei 4,4 Millionen (VJ 2,3 Mio). Der operative Gewinn sank hingegen um 4,9 Prozent auf 39,5 Millionen.

Bereits bekannt war der Umsatz. Dieser erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 474,3 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) entspricht dies einem Anstieg um 3,1 Prozent, wie die Lausanner bereits Ende Juli erklärt hatten.

Einschliesslich des Einbezugs von Joint Ventures stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 3,4 Prozent auf 520,5 Millionen Franken.

Der bereinigte Umsatz aus dem Interdealer-Brokergeschäft (IDB) nahm zu kWk um 3,1 Prozent zu, während das weitaus kleinere Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan von Gaitame.com (Non-IDB) um 11 Prozent wuchs.

Das zweite Halbjahr hat gemäss CFT mit einem anhaltenden Aktivitätsniveau in den Monaten Juli und August schwungvoll begonnen. Ansonsten blieb CFT im Ausblick eher vage. Man wolle weiterhin organisch, also auch über Zukäufe, wachsen.

