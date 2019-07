Zulegen konnte der Getränkeverpackungshersteller vor allem in den Regionen Asien-Pazifik und Nord- und Südamerika. Der Konzern aus Neuhausen bestätigt zudem in einer Mitteilung vom Dienstag seine Ziele für das gesamte Jahr.

Die Firma, die nach jahrelanger Abwesenheit im vergangenen September wieder an die Schweizer Börse zurückgekehrt ist, hat in den ersten sechs Monaten den Kernumsatz, also ohne die Verkäufe von beschichtetem Karton an das Joint-Venture im Mittleren Osten, um 6,9 Prozent auf 794,5 Millionen Euro gesteigert. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) stieg um 3,9 Prozent auf 205,5 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge sank minim auf 25,6 Prozent von 25,9 Prozent in der Vorjahresperiode.

Unter dem Strich verblieb ein bereinigter Gewinn von 80,5 Millionen Euro nach 48,4 Millionen im Jahr zuvor. Damit hat SIG die Erwartungen der von AWP befragten Analysten übertroffen. Aufgrund der nach wie vor steigenden Nachfrage in Asien plant SIG ausserdem ein neues Packungswerk in China.

Den bisherigen Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt die Gesellschaft. Danach wird weiterhin ein Wachstum des Kernumsatzes auf währungsbereinigter Basis von 4 bis 6 Prozent sowie eine EBITDA-Marge im Bereich von 27 bis 28 Prozent angestrebt.

