Der Rückkauf beginnt am 27. März und dauert bis längstens 30. Dezember, wie AMS am Dienstagabend mitteilte. Der Rückkauf bezieht sich auf zwei Anleihen: Einerseits auf eine im September 2017 begebene Anleihe in der Höhe von 350 Millionen Dollar und einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem Coupon von 0,875 Prozent, andererseits auf eine 2018 aufgelegte Wandelanleihe von 600 Millionen Euro, sieben Jahren Laufzeit und einem Null-Coupon.

Der Rückkauf zum Marktpreis werde, wie bei Wandelanleihen marktüblich, mittels ausserbörslichem Handel sowie, wo opportun, an den relevanten internationalen Handelsplätzen durchgeführt. Mit der Durchführung des Rückkaufs wurde Citigroup beauftragt. Das aktuell laufende Aktienrückkaufprogramm bleibe von diesem Programm unberührt, hiess es weiter.

(AWP)